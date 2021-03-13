باحثة إيرانية تقدم براءة اختراع لنسيج قماشي قادر على إنتاج الكهرباء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعتقد سوزان دارابي التي هي حاليا طالبة مقطع الدكتوراه في جامعة شالمر للتكنولوجيا في السويد أنه في المستقبل، يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لإنتاج الملابس التي، بالإضافة إلى تدفئة الناس وحماية الجسم أيضًا وتنتج الكهرباء.

وقالت دارابي: "المواد المستخدمة حاليًا في صناعة الملابس الموصلة للكهرباء نادرة وفي بعض الحالات سامة، لكن المواد المستخدمة في هذه الدراسة عضوية وقابل للتجديد على حد سواء، لذا يمكن استخدامها".

وتعتمد هذه التقنية على استخدام خيوط السليلوز المصنوعة من الخشب والتي يضاف إليها حبر إلكتروني مشبع بمواد موصلة مصنوعة من جنس البوليمر الحيوي يسمى هذا البوليمر PEDOT: PSS.

ووفقًا لسوزان دارابي، يمكن أن يكون لخيط السليلوز أيضًا تطبيقات في الطب ويمكن استخدامه للتحكم البسيط في المؤشرات المختلفة المتعلقة بالصحة، يسهل استخدام هذه الخيوط كذلك لإنتاج الملابس القابلة للتجديد.

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