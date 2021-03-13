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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:٤١ م

اللواء صفوي: الدفاع والأمن لا يمكن تحقيقهما بدون العلم والمعرفة

اللواء صفوي: الدفاع والأمن لا يمكن تحقيقهما بدون العلم والمعرفة

قال مساعد ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة إن الدفاع والأمن لا يمكن تحقيقهما دون العلم والمعرفة مضيفا انه في الخطوة الثانية للثورة نريد ان يتحلى القادة بالمعرفة العسكرية إضافة إلى الإيمان والشجاعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء "يحيى صفوي" قال خلال اجتماع ابرام مذكرة التعاون المشترك في المجالات العلمية والبحثية بين مركز بحوث الدفاع المقدس ومعهد العلوم والبحوث في حرس الثورة: "كأجزاء من القوات المسلحة المطيعة للإمام والقيادة، فإن العلاقات الجيدة بين الجيش وحرس الثورة هي مبدأ ثابت".

وأضاف وقال ان 40٪ من المشاريع في معهد أبحاث العلوم والتعليم هي بهدف بناء أبحاث المستقبل.

وفي إشارة إلى التغيرات في مكونات الدفاع والأمن، قال اللواء صفوي: "إن وجه العالم يتغير، والحروب المستقبلية مختلفة تماما عن الماضي، ونظرة الدفاع والأمن والمكونات التي تؤثر عليه تتغير ولهذا فإن الدفاع والأمن لا يمكن تحقيقهما دون العلم والمعرفة مضيفا انه في الخطوة الثانية للثورة نريد ان يتحلى القادة بالمعرفة العسكرية إضافة إلى الإيمان والشجاعة.

/انتهى/
رمز الخبر 1912667

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