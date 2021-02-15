ايران حققت إنجازات بخروج القوات الإرهابية من غرب أسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قال كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة "اللواء يحيى رحيم صفوي" ان العالم المعاصر يشهد بسرعة تغييرات وانتقال للقوة من نصف الكرة الغربية الى نصف الكرة الشرقية.

واشار اللواء سيد يحيى صفوي امام مؤتمر التطورات الجيوستراتيجية والجيوسياسية في جنوب غرب آسيا في القرن الحادي والعشرين الى افول امبراطورية اميركا على المقياس العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي و العشرين وقال لقد مرت على العالم فترة كان فيه حتى الحديث عن مقارعة القوة من غير منافس يعني الامبراطورية الاميركية امرا مثيرا للسخرية ولايعقل وكان يعد ضربا من الخيال .

وأضاف اننا نشهد الآن عشية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين الميلادي ، أحداثًا تدل على تراجع وسقوط الإمبراطورية الأميركية على نطاق عالمي .

وتابع اللواء صفوي ان الولايات المتحدة فشلت في ان تكون القوة العظمى الوحيدة أو القوة المهيمنة الأميركية للسيطرة على القوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والقيادة والإدارة السياسية للعالم، حتى في القضايا الأيديولوجية والثقافية للعالم.

وفي إشارة إلى بوادر افور وسقوط الإمبراطورية الأميركية ، قال اللواء صفوي إن بوادر افول الإمبراطورية الأميركية متجذرة في التغيرات الداخلية للمجتمع الأميركي والسياسيين الاميركيين وقد تجلى هذا الافول في الانتخابات الأخيرة بشكل واضح لجميع المفكرين في العلوم السياسية والاقتصاديين وعلماء الاجتماع وقد وجه الرئيس الاميركي السابق الارهابي والمتغطرس والفاقد للوعي السياسي والدولي اخر ضربة بالجذور الفاسدة لهذه الإمبراطورية.

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