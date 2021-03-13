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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:٠٩ م

العميد الطيار نصير زاده؛ 

ثقافة الاستشهاد أهم عائق أمام حرب العدو الناعمة

ثقافة الاستشهاد أهم عائق أمام حرب العدو الناعمة

قال قائد سلاح الجو في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية العميد الطيار عزيز نصير زاده انه بدء الأعداء حرباً ناعمة واسعة للغاية ضد البلاد والشباب مضيفا ان ثقافة الاستشهاد هي أهم عائق أمام حرب الأعداء الناعمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد سلاح الجو في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية العميد الطيار "عزيز نصير زاده" قال إن الأعداء يسعون جاهدين إلى تدمير أركان الثورة الإسلامية، وبهذه الطريقة استهدفوا الركن الأساسي للثورة وهو القائد الأعلى للثورة. كما أنهم يهاجمون رجال الدين، وهم من أركان الثورة بحرب ناعمة لتقويض مكانتهم في المجتمع.

وقال قائد سلاح الجو في إشارة إلى تضخيم المشاكل من قبل العدو: إن الأعداء يسعون لتدمير المسؤولين من أجل تخييب أمل الشباب تجاه مستقبل البلاد مضيفا ان ثقافة الاستشهاد أهم عائق أمام الحرب الناعمة للأعداء وانه يجب أن نفعل شيئا للحفاظ على ثقافة الاستشهاد الغنية ونشرها في مجتمعنا.
/انتهى/
رمز الخبر 1912669

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