وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد سلاح الجو بالجيش الايراني العميد الطيار، أمير عزيز نصير زاده، اكد انه احد اهم انجازات الثورة الاسلامية على المستوى الدفاعي كان تجهيز وتشكيل القوات المسلحة الايرانية قائلاً: " كقوة عسكرية نحن مستعدون لمواجهة الاعداء في اي مكان وزمان ".

وقال قائد سلاح الجو في الجيش الايراني العميد الطيار، أمير عزيز نصير زاده، أثناء إحياء ذكرى شهداء الثورة الإسلامية والدفاع المقدس والشهداء المدافعين عن الحرم: "لقد حققت الثورة الإسلامية المجيدة في إيران إنجازات مهمة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة للبلاد".

واشار الى انجازات الثورة الاسلامية في المجال الدفاعي، واعتبر ان احد اهم الانجازات الدفاعية للثورة الاسلامية هو تجهيز وتشكيل القوات المسلحة، واستطرد قائلاً: " ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية هي قوى إليهة تسعى لتحقيق أهداف إسلامية سامية، حيث كانت هذه القوة قبل الثورة الاسلامية منسوبة الى نظام استبدادي ".

وأكد قائد القوات الجوية: " كقوة عسكري، نحن مستعدون دائماً لمواجهة الأعداء وكل من لديه نوايا سيئة وحقد تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منوّهاً ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على اتم الجهوزية لمواجهة اعدائها ".

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