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١٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:٣٤ ص

أمير سعودي: علاقتنا بواشنطن لن تتغير مع إدارة الرئيس الجديد

أمير سعودي: علاقتنا بواشنطن لن تتغير مع إدارة الرئيس الجديد

قال سفير السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا "عبد الله بن خالد بن سلطان آل سعود" ، إن العلاقة بين الرياض وواشنطن تاريخية وقائمة على المصالح المتوافقة في المنطقة والعالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف في تصريح لشبكة “CNN” الإخبارية أمس السبت، أن تلك العلاقة لن تتغير مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع قائلا: “لقد رأينا ذلك في الماضي، وأعتقد أن تستمر تلك العلاقة بين البلدين”.

وردا على سؤال بخصوص زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى السعودية، أكد أن الرياض على علاقة جيدة بروسيا ومع العديد من دول العالم.

وصرح بأنه يوجد هناك شيء واحد يجب أن نكون واضحين جدا بشأنه هو أن المملكة وقياداتها خط أحمر لن نفكر في مناقشته.

واستطرد قائلا: “سواء كان التقرير بشأن مقتل خاشقجي قد صدر أم لا، فإن هناك خطا أحمر عندما يتعلق الأمر بسيادتنا”، حسب قوله./انتهى/

رمز الخبر 1912674

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