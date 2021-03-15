حماس تنتخب امرأة في مكتبها السياسي لاول مرة في تاريخها

قالت حماس في بيان لها ان مجلس شورى الحركة عقد يوم الأحد 14/3 اجتماعاً انتخب فيه أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الشورى.