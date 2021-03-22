حماس: لا اعتراف بالاحتلال ولا صلح معه

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه جددت الحركة عدم الاعتراف بالاحتلال، "ولا صلح معه، ولا تنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين ومقدساتها".

وشددت حماس في بيانها على أن "عودة اللاجئين حق مقدس لا مقايضة ولا مساومة عليه، والمقاومة مستمرة حتى يعودوا جميعًا إلى ديارهم، وأوطانهم التي هجروا منها".

وأضافت "الأسرى سيعودون إلى بيوتهم أحرارًا رغم أنف الاحتلال، فهم أولادنا، ولن نقبل أن يظلوا خلف قضبان السجان المجرم".

كما نوّهت إلى أن "ألوحدة القائمة على الشراكة في المؤسسة والبرنامج الوطني هدف سنظل نعمل من أجله حتى دحر الاحتلال وذيوله.

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