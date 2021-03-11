السنوار: سنكون خدمًا لشعبنا وسنبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن فلسطین الیوم أنه وعد السنوار، الأسرى داخل سجون الاحتلال، مضيفًا أننا "لن نألوا جهدًا في عملية تحريركم ونأمل أن تكون عاجلة قريبة ونعد حرائرنا في السجون أننا نحمل همكن ونسعى لتحريركن وسنكون على موعد قريب مع الحرية".

وتابع : "نعد أبطال الأقصى والقدس أننا سنكون معهم وسندافع عنهم ولن نبخل بأي شيء للوقوف إلى جانبهم".

وأكد السنوار، أن حركته ستقف بكل ما أوتيت من قوة لوقف تغول الاحتلال بحق الاهل في الضفة وعلى أراضيهم في عمليات الاستيطان والتهويد والقهر.

وللفلسطينيين في الشتات، شدّد على أن "على أننا على موعد قريب في العودة والتحرير".

وجدد السنوار، تأكيده لسكان غزة الذين كابدوا الحصار والفقر والبطالة وكل أنواع الظلم في السنوات القليلة القادمة، بـ"أننا سنكون أقرب إلى آلامهم ولن ننام الليل ولن نغفو في النهار حتى نحقق لكم حياة كريمة حرة حتى نواصل معا مسيرة التحرير والعودة".

يشار إلى أن حركة حماس مساء اليوم، أعلنت فوز القيادي يحيى السنوار برئاسة الحركة في قطاع غزة للمرة الثانية على التوالي.

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