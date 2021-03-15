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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٢٠ م

الحرس الثوري يزيح الستار عن مدينة صاروخية جديدة

الحرس الثوري يزيح الستار عن مدينة صاروخية جديدة

أزيح الستار اليوم الاثنين عن مدينة صاروخية جديدة تابعة لبحرية الحرس الثوري الايراني وتدشين منظومات صاروخية جديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك مراسم تدشين المدينة الصاروخية الجديدة القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري وحشد من القادة العسكريين في البلاد.

وتضم المدينة الصاروخية الجديدة التابعة لبحرية الحرس الثوري مجموعة كبيرة من المنظومات وصواريخ من طراز كروز والباليستية بمديات عديدة.

وخلال المراسم تم تدشين مجموعة من المنظومات والمعدات الصاروخية ذات الميزات العملانية المختلفة بينها الاطلاق بدقة من الاعماق والقاء الالغام بمديات مختلفة والاطلاق وفق زاوية 360 درجة والاطلاق اثناء الحركة والتصدي للحرب الالكترونية ورفع مستوى المديات والقدرات التدميرية وتدشين منظومات صاروخية قادرة على تغيير الهدف بعد الاطلاق.

وصنعت جميع هذه المعدات على يد المختصين بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة والشركات المعرفية والاقسام البحثية في الحرس الثوري ومؤسسة جهاد الاكتفاء الذاتي في بحرية الحرس الثوري.

/انتهى/

رمز الخبر 1912728

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