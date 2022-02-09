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٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٧:٥٠ م

في معرض الدفاع المدني؛

أميرعبداللهيان يزيح الستار عن وثيقة "الدفاع المدني الشاملة" للخارجية الإيرانية

أميرعبداللهيان يزيح الستار عن وثيقة "الدفاع المدني الشاملة" للخارجية الإيرانية

أزاح وزير الخارجية الإيرانية "حسين أميرعبداللهيان"، الستار عن وثيقة الدفاع المدني الشاملة لوزارة الخارجية، بقسميها المادي والوثائقي، خلال زيارته التفقدية لمعرض الدفاع المدني، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء ذلك على هامش زيارة أمير عبد اللهيان التفقدية، اليوم، لمعرض الدفاع المدني الذي نظمته الخارجية الإيرانية لأول مرة.

واعرب وزير الخارجية الإيرانية عن تقديره، في تصريح على هامش الزيارة، لمبادرة تنظيم المعرض، الذي وصفها دافعا مفيدا ومؤثرا للنهوض بالمستوى المعرفي لدى العاملين بوزارة الخارجية والدبلوماسيين الايرانيين.

يذكر ان معرض الدفاع المدني لوزارة الخارجية، يعرض عددا من الاجهزة ذات الصلة والمنتجة لدى الشركات المعرفية الايرانية؛ بما في ذلك اجهزة اختبار التلوث البيئي واجهزة تطهير الرسائل والمخطوطات والملابس والأغراض الشخصية واجهزة الكشف عن الاجسام الطائرة الصغيرة وتدميرها، فضلا عن الكتب والاصدارات المختصة بهذا المجال.

/انتهى/

رمز الخبر 1921805
https://ar.mehrnews.com/news/1921805/

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