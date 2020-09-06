تزويد مدمرتي "سهند" و"البرز" بصواريخ نقطية / طائرة "بليكان" المسيرة ستفاجئ العدو

أكد قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي في مقابلة حصرية لوكالة مهر للأنباء، أنه بعد تفشي وباء كرونا أجرت القوة البحرية أكثر من مناورة وأن المناورات التي من المقرر إجرائها سوف تجرى وفقا للجدول الزمني المحدد، لكن ضمن مراعات البروتوكولات الصحية، إذ ان موضوع الأمن هو خط أحمر وغير قابل للنقاش.

سنرافق سفننا الى أي نقطة في العالم أن استوجب الامر

ونوه العميد خانزادي الى القرصنة البحرية التي يقوم بها بعض الاحيان ارهابيين يتلقون الدعم من بعض الحكومات، قائلا: الامر لم يكون علنيا لكن البيانات المعلومات التي تلقيناها تشير الى هذه الحقيقة.

واضاف: في العام الماضي اضطررنا على مرافقة سفننا حتى قناة السويس في عدة مرات، وأن القوة البحرية الايرانية حاضرة في البحر من أجل مقابلة اي تهديد، وإن استوجب الامر سوف نقوم بحجز وتفتيش السفن وسنرافق سفننا الى اي نقطة في العالم عند الضرورة.

واعتبر الادميرال خانزادي أنه لا توجد قيود امام القوة البحرية ووزارة الدفاع، من أجل صناعة انواع السفن والعوامات العسكرية، واشار الى الطاقات الموجودة في المعامل التابعة للقوة البحرية والتي تستخدم لصناعة السفن والغواصات، كما قال: أن صناعة السفن والغواصات العسكرية تتم بتعاون وتنسيق وزارة الدفاع والقوة البحرية.

تزويد طائرة "بليكان" المسيرة بأمكانيات ستفاجئ العدو

أشار العميد خانزادي الى اهمية تزويد السفن العسكرية بمنظومات الاطلاق العامودي، اذ تُمكن من حمل عدد أكبر من الصواريخ في السفينة، وذلك يعني تزويد القدرة الردعية والدفاعية للقوة البحرية، قائلا: أن منظومات الاطلاق العامودي غالبا تستهد التهديدات الجوية.

وأشار العميد خانزاددي الى اهمية ودور الطائرات المسيرة لدى القوة البحرية والتطورات التي حققتها القوات البحرية الايرانية في مجال هذه الطائرات، قائلا: أزيح قبل فترة الستار عن طائرة "بليكان" المسيرة ذات الاطلاق العامودي (المخصصة للمهام البحرية)، وتمت تطويرها وتزويدها بقابليات حصرية، سوف تفاجئ العدو في المستقبل.

ايران تمتلك منظومة السونار وصواريخ الطربيد الاكثر تطورا

وقال قائد القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني أن هذه القوة تمتلك المروحيات الاكثر تطورا في العالم، وكذلك الامر بالنسبة للمروحيات المضادة للغواصات، اذ أن منظومة السونار (منظومة الصدا للكشف عن الغزاصات) وصواريخ طربيد (لإستهداف الغواصات) لدى القوة البحرية الايرانية هي الاكثر تطورا من نوعها وفي المجال الجو-بحري نمتلك تقنيات تعد الاكثر تطورا من نوعها في العالم.

وأشار العميد خانزادي الى تمكن القوة البحرية من صنع حوامات بحرية محليا، اذ أن علميات تصميمها بدأت منذ اعوام، وحاليا هي قيد الصنع لدى وزارة الدفاع، معربا عن أمله بإلحاق أول حوامة وطنية الصنع الى الاسطول البحري حتى نهاية العام.

تزويد المدمرات الايرانية بالدفاع النقطي

وفي سياق المنظومات النقطية أوضح الأدميرال خانزادي: صناعة هذه المنظومات في داخل البلاد وصلت الى مرحلة جيدة، وتم اختبارها على الساحل، ومن ثم تم تثبيتها على المنصات العوامة، وجرت الاختبارات اللازمة عليها، وبعد ذلك تم تثبيتها على مدمرات "البرز" و"سهند" وغيرها من المدمرات، وبذلك تم تزويد كافة المدمرات في السلاح البحري الايراني بالنظومات النقطية.