ايران وروسيا توقعان مذكرة تعاون مشترك

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية ان محمد شريعتمداري أكد خلال اجتماع لتوقيع خطة عمل مشتركة بين وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية و ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في الاتحاد الروسي، على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال وزير التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية: "لحسن الحظ، التعاون بين إيران وروسيا في القطاعين السياسي والإقليمي على مستوى جيد ويجب أن نحاول تطوير التعاون الاقتصادي أيضا".

وفي إشارة إلى خطة العمل المشتركة بين البلدين، قال: "تم توفير مجالات التعاون في مجالات علاقات العمل والضمان الاجتماعي وتنمية العمالة وإيفاد العمالة، ويمكن أن يلعب تنفيذ بنودها دورا مهما في تعزيز العلاقات بين البلدين ".

من جانبه أشار الجانب الروسي إلى مجالات الضمان الاجتماعي وعلاقات العمل وإرسال العمالة والمعاشات للمتقاعدين وتبادل الخبرات بين البلدين كأهم مجالات التعاون بين البلدين في خطة العمل المشتركة.

وأكد على تطوير وتعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة، وأعرب عن أمله في أن تعقد الاجتماعات المقبلة بين الوزارتين بشكل شخصي.

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