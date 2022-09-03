واشنطن قريبة من أن تصبح طرفا في النزاع مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ريابكوف: "لسوء الحظ، نحن مضطرون لأن نشير بقلق إلى أن درجة مشاركة الجانب الأمريكي في الوضع حول أوكرانيا، ودرجة انغماس واشنطن، بما في ذلك الدعم المادي، ودعم الأسلحة لنظام كييف، آخذة في الازدياد وهذا الاتجاه خطير".

وأضاف: "لقد حذرنا الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من العواقب التي قد تحدث عندما تقوم الولايات المتحدة، بمثل هذا الضخ للأسلحة والانخراط في أشكال أخرى من الدعم المباشر لكييف، حيث أنها من خلال ذلك تضع نفسها في موقف قريب مما يمكن تسميته طرفا في النزاع. وهو الخط الرفيع الذي يفصل الولايات المتحدة عن أن تصبح طرفا من النزاع".

وتابع: "روسيا في وضع يمكنها حماية مصالحها بشكل كامل وضمانها بالطريقة الأكثر موثوقية، تماما كما سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بشكل كامل".

وشدد ريابكوف على أن "عواقب ما يحدث ستكون وخيمة".

وأردف: "نحذر الولايات المتحدة من الخطوات الاستفزازية، بما في ذلك توفير المزيد من المنظومات التي مداها أبعد وأكثر تدميرا، فهذا طريق اللاعودة. وستكون عواقب ما يحدث خطيرة، وستقع المسؤولية عن ذلك بالكامل على الدوائر الحاكمة في واشنطن".

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