يجب اغتنام فرصة الثلاثة أشهر التي أعطتها ايران للحفاظ على الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" تطرق خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده المشرعين الأوروبيين اليوم الثلاثاء الى الاتفاق النووي الدولي لعام 2015.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد: "من المهم أن تستغل الدول الأعضاء في الاتفاق النووي النافذة الدبلوماسية وفرصة الثلاثة أشهر التي توفرها إيران للإبقاء على هذا الاتفاق".

وقال رافائيل غروسي دون الاشارة الى انتهاك امريكا الواضح لقرار مجلس الامن رقم 2231 لعام 2018: "من المحتمل أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 لكن كلا الجانبين (طهران وواشنطن) يجب أن يكونا مستعدين للتفاوض.

وأضاف: "إنهم (الولايات المتحدة) يقولون لي إنهم يريدون العودة إلى الاتفاق النووي. هذا ما قاله لي وزير الخارجية الامريكي عندما تحدثت اليه. لكن بالتأكيد، كما قلت من قبل، هناك قضايا تحتاج إلى توضيح ، لذا (عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الإيراني) ليس مستحيلاً لكنه صعب.

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