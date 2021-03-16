أردوغان: السعودية تطلب طائرات مسيرة من تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قال "تلقينا طلبا من السعودية بخصوص الطائرات المسيرة المسلحة".

وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا منذ سنوات بسبب قضايا في السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة أن السعودية والإمارات بدأتا تحركات أولية لتحسين العلاقات مع تركيا ما يمكن أن يفيد مجالي التجارة والأمن في الشرق الأوسط.

في المقابل ينفي مسؤولون أتراك أن يكون هناك تواصل مباشر أو غير مباشر مع أبو ظبي والرياض يضمن مطالب بتغيير سياسة أنقرة تجاه "الإخوان المسلمين".

المصدر: روسيا اليوم

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