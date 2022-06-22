محمد بن سلمان يزور تركيا للمرة الأولى منذ مقتل خاشقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عند تأكيده زيارة ابن سلمان الحاكم الفعلي في بلاده: "سنرى إلى أي مستوى يمكننا الارتقاء في العلاقات بين تركيا والسعودية".

وكان الفصل الأول من المصالحة حصل في نهاية نيسان/أبريل عندما زار إردوغان السعودية حيث بحث مع ولي العهد في سبل "تطوير" العلاقات بين البلدين.

وقبل ثلاثة أسابيع على ذلك، كان القضاء التركي قرر حفظ قضية اغتيال الصحافي المعارض جمال خاشقجي كاتب المقالات في صحيفة "واشنطن بوست" الذي قتل في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول التي أتاها للحصول على الوثائق الضرورية لزواجه من خطيبته التركية.

وأحالت أنقرة هذا الملف إلى السلطات السعودية ما فتح المجال أمام تقارب مع الرياض.

ويأتي الفصل الثاني الأربعاء مع استقبال إردوغان لمحمد بن سلمان الذي يقوم بجولة إقليمية باشرها الاثنين في مصر وقادته أيضاً إلى الأردن.

وعقد الملك عبد الله الثاني وبن سلمان مباحثات في قصر الحسينية أمس، وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة فيها.

ولم يُكشف عن برنامج الزيارة إلى تركيا بعد إلا أنّ اتفاقات عدة ستوقع على ما أفاد مسؤول تركي رفيع المستوى.

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