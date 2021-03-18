النوروز يحمل رسالة الصداقة والتضامن والفرح

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه في رسالة مصورة نشرها اليوم الخميس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بارك حلول السنة الجديدة التي تبدأ يوم الاحد 21 مارس، لجميع الإيرانيين والمتحدثين باللغة الفارسية في كل مكان والشعوب التي تحتفل بمراسم عيد النوروز.

واشار ظريف الى ان العام المنصرم كان عاما صعبا مليئا بالتحديات لنا ولكثير من الشعوب الاخرى، معتبرا ان استمرار جائحة كورونا في العالم كشف لنا ان العالم بتضامنه الحالي، والقوى الكبرى عاجزة عن مواجهة هذا الفيروس غير المرئي الذي تحول الى هم مشترك للمجتمع البشري.

واشار ظريف الى ان المشاكل التي عاناها الشعب الإيراني في مواجهة هذا الوباء كانت مضاعفة بسبب الحظر غير المشروع ، لكن الإيرانيين وطوال تاريخهم الممتد لالاف السنين، ليس فقط لم يستسلموا امام التحديات والهجمات، بل انهم تغلبوا على هذه التحديات بوعيهم وتلاحمهم وجعلوا المهاجمين يذوبون في ثقافتهم وحضارتهم الغنية، وهذه المرة ايضا فأن صبر وصمود الشعب وتضحيات الكوادر الصحية تبشر بنصر جديد على فيروسين خطرين هما كورونا والحظر.

وأعرب وزير الخارجية عن ثقته بأن الشعب الإيراني الشجاع سيرسم في العام الجديد والقرن الجديد، بخبرته ووعيه وذكائه وبالاعتماد على امكاناته الطبيعية والبشرية الكبيرة، افقا واضحا ومستقبلا مشرقا، وسيبني إيران بشكل افضل بعد رفع الحظر عن كاهل المواطنين وتحرير الاقتصاد من قيود الحرب الاقتصادية اللامشروعة.

انتهى