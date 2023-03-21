الرئيس الباكستاني يهنئ آية الله رئيسي بمناسبة العام الإيراني الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس جمهورية باكستان "عارف علوي"، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، ايران حكومة وشعبا بمناسبة عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد 1402 هـ.ش، متمنيا الازدهار والتنمية وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وهنأ الرئيس الباكستاني رأس السنة الإيرانية وعيد النوروز، لرئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي والشعب الايراني. وأضاف: نهنئ الشعب الإيراني الشقيقة بخالص التهاني بالعام الجديد الإیرانی.

وأكد علوي على استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الأخوية مع إيران في كافة المجالات.

كما هنأ وزير الخارجية الباكستاني "بلاول بوتو زرداري"، قدوم النوروز لجميع الدول التي تحتفل بهذا التراث الثقافي العالمي، معربا عن أمله في أن يكون النوروز بداية لتعزيز السلام للبشرية. وهنأ زرداري في رسالة عيد النوروز لجميع الدول التي تحتفل بهذا الحدث القديم في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

كما هنأت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الباكستانية "زهرا ممتاز"، بقدوم عيد النوروز .

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