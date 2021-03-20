  1. إيران
  2. الثقافة
٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١١:٥٧ ص

في تغريدة

ظريف: أتمنى أن يكون العام الايراني الجديد نهاية ثقافة الهيمنة والظلم

ظريف: أتمنى أن يكون العام الايراني الجديد نهاية ثقافة الهيمنة والظلم

بارك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في رسالة عبر تويتر حلول عيد النوروز، متمنيا أن يكون العام الجديد عام نهاية استخدام العنف والقتل والمجازر والتهديد وثقافة الهيمنة والظلم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كما تقدم ظريف في تغريدة عبر حسابه على تويتر بالتهاني الى العالم والدول المجاورة التي تستخدم التاريخ الهجري الشمسي بمناسبة النوروز وبداية فصل الربيع، معربا عن الآمل أن يحمل العام الجديد (يبدأ غدا الاحد 21 اذار/ مارس) الأخوة والسلام بين الشعوب، ووضع حد لاستخدام العنف والقتل والتهديد وثقافة الهيمنة والقمع. /انتهى/

رمز الخبر 1912870

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 7 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات