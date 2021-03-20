ظريف: أتمنى أن يكون العام الايراني الجديد نهاية ثقافة الهيمنة والظلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كما تقدم ظريف في تغريدة عبر حسابه على تويتر بالتهاني الى العالم والدول المجاورة التي تستخدم التاريخ الهجري الشمسي بمناسبة النوروز وبداية فصل الربيع، معربا عن الآمل أن يحمل العام الجديد (يبدأ غدا الاحد 21 اذار/ مارس) الأخوة والسلام بين الشعوب، ووضع حد لاستخدام العنف والقتل والتهديد وثقافة الهيمنة والقمع. /انتهى/