أتمنى لجميع الشعوب عيد نوروز سعيد مليئ بالصحة والصداقة

وافادت وكالة مهر للانباء انه أقيم عصر اليوم الاثنين حفل "نوروز 1400، نوروز المحبة" بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا منصور غلامى وسفراء ورؤساء البعثات الخارجية في ايران.

الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده "كل شيء سيكون جديدا في النوروز ونأمل أن تكون الأيام الجيدة جدا بانتظار الناس بعيدا عن مرض كورونا".

وقال إن ما نعرفه بثقافة النوروز مرتبط بالتغيير والتجديد، مضيفا "نتمنى أن نشهد خلال العام الجديد القضاء على فيروس كورونا فالنوروز هو بداية موسم مشترك للجميع. أتمنى الصحة الجيدة والسعادة والصداقة لشعب إيران والمنطقة وجميع دول بهذا العيد".

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