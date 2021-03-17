ينبغي على الجانب الأمريكي الإسراع بإلغاء العقوبات على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي ريابكوف"، قال لوكالة "سبوتنيك": "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد وبقلق. لقد اتصلنا وندعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس".

وأضاف ريابكوف: "نعتقد أنه من مطلوب جدا من الطرف الأميركي، خطوة عملية نحو إصلاح الاوضاع الراهنة و من الضروري في نهاية المطاف، تحريك القضية المعروفة جيدًا، المتمثلة برفع العقوبات. هناك حاجة إلى دفعة معينة هنا. وحتى الآن لا نرى سوى توسيع قوائم العقوبات بحق إيران ".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى "أن هذا الاتفاق يعمل. لكن يجب ألا نفوت هذه اللحظة لمحاولة تطوير خارطة طريق معينة لتطبيع الوضع ككل. أكرر مرة أخرى، أنه سيكون من المهم للغاية القيام بدفعة إيجابية من طرف الولايات المتحدة. ونطالب الجانب الإيراني بضبط النفس وعدم اتباع منطق التصعيد".

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