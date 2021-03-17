روسيا تستدعي سفيرها من واشنطن للتشاور

وقال مصدر في الخارجية الروسية إن الهدف من المشاورات هو "بحث الخطوات المطلوبة والاتجاه اللازم اتباعه على خلفية حال العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن الإدارة الأميركية قريبة من تجاوز مرحلة المئة يوم الرمزية على توليها السلطة، وهي مناسبة جيدة لمحاولة تقييم ما نجح فيه فريق جو بايدن، وما لم ينجح فيه.

وأضاف أن الأهم بالنسبة لموسكو هو "تحديد السبل الممكنة لترميم العلاقات الروسية الأميركية" التي تمر بمرحلة متأزمة بسبب سياسة واشنطن.

وأشار إلى أن من مصلحة موسكو "منع تدهور لا رجعة عنه لهذه العلاقات إذا كان الأميركيون يدركون خطورة تداعيات ذلك".