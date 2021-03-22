روسيا تدعو إلى التخلي عن استخدام الدولار في المعاملات الدولية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام صينية نشرتها وزارة الخارجية الروسية الليلة الماضية: إنه “للتقليل من مخاطر العقوبات الأمريكية نحن بحاجة لتعزيز استقلالنا التكنولوجي من خلال التحول إلى استخدام العملات الوطنية العالمية كبديل للدولار في التسويات المتبادلة”.

ولفت إلى أنه “ينبغي الابتعاد عن استخدام أنظمة الدفع الدولية التي يتحكم فيها الغرب وقيام روسيا والصين بتعزيز استقلالهما”.

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تسعى إلى فرض إرادتها في كل مكان وعرقلة تشكل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب.

وقال إن “مجموعة دول غربية بقيادة الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة التوجه الموضوعي لتشكل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب حقاً وهي تسعى إلى الحفاظ على هيمنتها في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية بأي ثمن مع فرض إرادتها ومطالبها في كل مكان وعلى كل طرف”.

ومن المقرر أن يبدأ لافروف اليوم الاثنين زيارة عمل إلى الصين سيناقش خلالها مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.

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