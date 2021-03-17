علي شمخاني: لن يطرأ اي تغيير ما لم تتخذ امريكا إجراءا مؤثرا لرفع الحظر

وکتب "علي شمخاني" ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في تغريدة على تويتر بعد ظهر اليوم (الأربعاء) بخصوص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وردا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: إذا لم يتم اتخاذ إجراء فعال لرفع الحظر الجائر ، فلن يحدث شيء.

وأضاف: "المأزق الحالي ليس تكتيكيًا وداخليًا ، لكنه مرتبط باستراتيجية الغرب المخادعة".

وکان وزير الخارجية الفرنسي لودريان قد قال امس الثلاثاء، إن الجهود الرامية لإحياء المحادثات النووية الإيرانية تواجه صعوبات بسبب مشكلات تكتيكية والوضع الداخلي في إيران قبيل الانتخابات الرئاسية هناك في يونيو/حزيران.

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