  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٠٢ م

علي شمخاني: لن يطرأ اي تغيير ما لم تتخذ امريكا إجراءا مؤثرا لرفع الحظر

علي شمخاني: لن يطرأ اي تغيير ما لم تتخذ امريكا إجراءا مؤثرا لرفع الحظر

كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني في تغريدة على تويتر انه لن يحدث اي تغيير ما لم تتخذ الولايات المتحدة إجراء مؤثرا لرفع الحظر وقال ان المأزق الحالي ليس تكتيكيًا أو داخليًا ، ولكنه متعلق باستراتيجية الغرب المخادعة.

وکتب "علي شمخاني" ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في تغريدة على تويتر بعد ظهر اليوم (الأربعاء) بخصوص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وردا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: إذا لم يتم اتخاذ إجراء فعال لرفع الحظر الجائر ، فلن يحدث شيء.

وأضاف: "المأزق الحالي ليس تكتيكيًا وداخليًا ، لكنه مرتبط باستراتيجية الغرب المخادعة".

وکان وزير الخارجية الفرنسي لودريان قد قال امس الثلاثاء، إن الجهود الرامية لإحياء المحادثات النووية الإيرانية تواجه صعوبات بسبب مشكلات تكتيكية والوضع الداخلي في إيران قبيل الانتخابات الرئاسية هناك في يونيو/حزيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1912815

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات