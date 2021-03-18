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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٢٨ م

العميد رمضان شريف:

الحرس الثوري يكرّس جهوده لمواجهة اميركا والكيان الصهيوني

الحرس الثوري يكرّس جهوده لمواجهة اميركا والكيان الصهيوني

أكد المتحدث باسم قوات حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف، ان قوات الحرس الثوري تكرس جهودها لتنمية قدراتها في المواجهة الاستراتيجية مع اميركا والكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، أكد ان قوات الحرس الثوري تكرّس جهودها لتنمية قدراتها في المواجهة الاستراتيجية مع اميركا والكيان الصهيوني.

وفي مقابلة مع راديو طهران بمناسبة يوم الحرس الثوري في ايران، قال العميد شريف ردا على سؤال حول هل ان مجيء جوبايدن الى الرئاسة في اميركا سيؤجل خطوة "الانتقام الشديد" لعمليات اغتيال قادتنا، "الأميركيون متورطون في اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني وآلاف الشهداء الآخرين ويجب ان يدفعوا ثمن ذلك، ولن يحصل أدنى ترديد في تحقيق هدفنا هذا".

وتابع: "ان مجيء وذهاب الأشخاص في اميركا لن يحدث اي تغيير في هذا الهدف، كما ان منظمة الامم المتحدة غير قادرة على معاقبة هؤلاء المجرمين بالرغم من انه تجري متابعة هذه الجرائم عبر القنوات القضائية الا انه ليس لدينا أي أمل بجدواها وبالتأكيد سنستفيد من نفس اسلوبهم ".

/انتهى/

رمز الخبر 1912833

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