موقع اينستغرام يغلق حسابات قادة القوات العسكرية الإيرانية بضغط أميركي

فخلال الساعات الاربع والعشرين الماضية قام موقع اينستغرام للتواصل الاجتماعي، باغلاق عدد كبير من الصفحات المنسوبة للمؤسسات العسكرية الايرانية.

ومعظم الصفحات التي تم اغلاقها منسوبة الى الحرس الثوري الإسلامي وأشخاص كانوا سابقا اعضاء في هذه المؤسسة الثورية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات العسكرية الإيرانية قد صرحت مرارا وتكرارا في تصريحات رسمية بأنها ليس لها أي نشاط في أي من الشبكات الاجتماعية.

وفيما يلي قائمة بالصفحات التي اغلقت لحد الآن على موقع اينستغرام:

* الحرس الثوري

* الجيش والحرس الثوري الايراني

* جنرال برس

* اللواء محمد باقري (رئيس اركان القوات المسلحة الايرانية)

* اللواء محمد علي جعفري (القائد العام للحرس الثوري)

* اللواء قاسم سليماني (قائد قوات القدس)

* العميد موسى كمالي

* العميد حسين سلامي (نائب القائد العام للحرس الثوري)

* العميد حبيب شهسواري

* الحاج سعيد قاسمي

* محمد باقر قليباف (عمد طهران السابق)

* عزت الله ضرغامي (الرئيس الاسبق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايراني

* فيلق فاطميون

*المقاومة حتى الظهور

ولم يقدم موقع اينستغرام توضيحا حول هذا الاجراء، لكن يبدو ان اعلان اميركا ادراج الحرس الثوري في قائمة ما يسمى بالتنظيمات الارهابية، كان سبب هذه الخطوة العدائية.