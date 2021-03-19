وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له على تويتر بشأن سياسات البيت الابيض ، كتب امیر عبداللهیان: "استمرار سياسة الحظر الاميركية، الميول للارهاب، وإساءة بايدن الى رئيس جمهورية روسيا، مؤشر على ان الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض . بايدن هو ترامب! الرئيس الامريكي الـ137 نيكسون كتب في مذكراته : الحضارة الاميركية اليوم تعاني من مرض مميت لا علاج له". /انتهى/