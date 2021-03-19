وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له على تويتر بشأن سياسات البيت الابيض ، كتب امیر عبداللهیان: "استمرار سياسة الحظر الاميركية، الميول للارهاب، وإساءة بايدن الى رئيس جمهورية روسيا، مؤشر على ان الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض . بايدن هو ترامب! الرئيس الامريكي الـ137 نيكسون كتب في مذكراته : الحضارة الاميركية اليوم تعاني من مرض مميت لا علاج له". /انتهى/
قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امیر عبداللهیان، ان استمرار سياسة الحظر الاميركية، الميول للارهاب، وإساءة بايدن الى الرئيس الروسي، مؤشر على ان الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض.
رمز الخبر 1912856
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