القوات اليمنية المسلحة تستهدف أرامكو بـ 6 طائرات مسيرة والسعودية تعترف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية أصابت أهدافها بدقة عالية.

كما أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار.

وجدد العميد سريع الدعوة لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية.

وكان سلاح الجو المسير استهدف يوم أمس هدفا عسكريا مهما في مطار أبها الدولي بطائرة من نوع قاصف 2k، وحقق إصابات دقيقة.

وتتصاعد عمليات القوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي، مستهدفة بالصواريخ الباليستية وسلاح الجو المسير أهدافا عسكرية وحيوية، وذلك في إطار الرد الطبيعي المشروع على العدوان والحصار السعودي الأمريكي على الشعب اليمني.

يُذكر أن القوات المسلحة اليمنية نفذت في الـ7 من مارس عملية توازن الردع السادسة والتي استهدفت بالصواريخ الباليستية والطيران المسير العمق السعودي بـ 14 طائرة مسيرة و 8 صواريخ باليستية./انتهى/