يحيى سريع: سنستهدف العمق السعودي بعمليات نوعية خلال الساعات القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال ان بيانا مهما للقوات المسلحة سيصدر خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.

وكثف سلاح الجو التابع للقوات اليمنية المسلحة من استهدافه العمق السعودي ردا على استمرار العدوان الذي دخل عامه السابع اليوم وكذلك ردا على الحصار الجائر الذي أحدث في اليمن أزمة اقتصادية وصحية خانقة وسط صمت دولي مخجل.

وعلى اثر العمليات العسكرية اليمنية المتواصلة، يواصل تحالف العدوان مساعيه للخروج من الحرب التي ورطته بها قوى الاستكبار العالمي بحفظ ماء الوجه./انتهى/