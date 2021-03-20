وزير الخارجية الياباني يهنئ بعيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب موتيجي في رسالته: أقدم التهاني لكل من يحتفل بالنوروز في اليابان وحول العالم.

واضاف وزير الخارجية الياباني ان التعاون وتبادل الزيارات بين الشعوب بات صعبا بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم، لكنني متأكد من أنه بعد شتاء قاس، سيأتي ربيع دافئ وأيام جديدة.

وبحسب موتيجي، فأن الحكومة اليابانية تعتزم العمل مع شعوب العالم للتغلب على الصعوبات وتوسيع تجارتها مع جميع الدول.

وأكد وزير الخارجية الياباني: في هذا النوروز أعبر عن عزمي الراسخ على العمل معكم جميعا لبناء عام مليء بالأمل، وأتمنى لكم جميعا الشفاء العاجل من فيروس كورونا، متمنيا لكم سنه جديده سعيده.

كما نشر السفير الياباني لدى إيران كازوتوشي آيكاوا، وطاقم السفارة في الايام الاخيرة، مقطع فيديو يهنئون فيه الإيرانيين بعيد النوروز. /انتهى/