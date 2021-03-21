الكاظمي يدعو لاستثمار النوروز في تأكيد وحدة العراقيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في برقية التهنئة التي نشرها المكتب الإعلامي للكاظمي، بمناسبة حلول عيد نوروز، اتقدم بخالص التهاني والتبريكات مقرونة بأجمل الأمنيات إلى أبناء شعبنا الكردي والعراقيين جميعا، والى كل الشعوب التي تحتفل بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الباري عز وجل أن يحل هذا العيد بالوفرة والازدهار، وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع عراقنا الحبيب.

وتابع الكاظمي نستثمر هذه المناسبة السعيدة على قلوب العراقيين، للتأكيد على وحدة العراق، وتعزيز اواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته، وأن نشد العزم لمواجهة التحديات الصعبة من أجل ضمان المستقبل الزاهر لابناء شعبنا. /انتهى/