الخزعلي يقدم مقترحات لمعالجة أضرار تغيير سعر الصرف

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال الخزعلي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إنه "مع تزايد معاناة عدد كبير من أبناء شعبنا بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المستمر نتيجة القرار الحكومي برفع سعر صرف الدولار وحتى يتم التراجع عن هذا القرار لابد من اللجوء إلى طرق أخرى لتخفيف هذه المعاناة منها إضافة مخصصات إلى رواتب الموظفين المتضررين وكذلك المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية".



وأضاف "ودعم أصحاب المصانع والمعامل التي تنتج السلع الاستهلاكية مضافاً إلى تأكيدنا على زيادة أسعار شراء محاصيل الحبوب الاستراتيجية لتوفير الاكتفاء الذاتي وبما يسهم في زيادة فرص العمل في قطاع الزراعة والصناعة خصوصاً مع توفر السيولة المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط".

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