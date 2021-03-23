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٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٤:٠٦ م

تاکید ایران علی ضرورة الاسراع في التوصل الى السلام في افغانستان

تاکید ایران علی ضرورة الاسراع في التوصل الى السلام في افغانستان

اجرى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الايراني في الشان الافغاني محمد ابراهيم طاهريان فرد، محادثات هاتفية مع المبعوث الجديد للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون افغانستان جون ارنو، تم خلالها التأكيد على ضرورة تخفيف معاناة الشعب الافغاني والاسراع في التوصل الى السلام والاستقرار المستديم في افغانستا

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن ارنا أنه خلال هذه المحادثات الهاتفية التي جرت الاثنين ناقش الجانبان مختلف جوانب التطورات على الساحة الافغانية، واكدا على ضرورة تخفيف معاناة الشب الافغاني والاسراع في التوصل الى السلام والاستقرار المستدام في افغانستان عبر السبل الدبلوماسية والسياسية.

كما تبادل المسؤولان الايراني والاممي وجهات النظر والآراء بشأن الدور المحوري لمنظمة الامم المتحدة في ايجاد الإجماع بين كل الدول الصديقة لافغانستان في اطار تعزيز مكانة الشعب والمؤسسات القانونية في هذا البلد.

وكان الامين العام لمنظمة الامم المتحدة قد عيّن قبل ايام جون ارنو مبعوثا خاصا في شؤون افغانستان والمنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1912951

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