أفغانستان: قتلى وجرحى بعدّة هجمات في كابول ووسط البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسلحون اطلقوا النار على فندق كان يستضيف قمة "الحزب السياسي الاسلامي" بكابول، بالتوازي مع مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 11 آخرين، بانفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في حافلة كانت تقلّ موظفين حكوميين بكابول.

وفتح مسلحون النار، اليوم الخميس، على فندق على طريق المطار بالعاصمة الأفغانية كابول، كان يستضيف قمة "الحزب السياسي الإسلامي". بالتوازي، تحدثت وسائل إعلام أفغانية عن دوي انفجار في محطة للنقل العام في مدينة جلال آباد في أفغانستان. كما أشار مسؤولون أفغان إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، بانفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في حافلة كانت تقلّ موظفين حكوميين في العاصمة كابول، أمس الخميس.

وأكد متحدث باسم شرطة كابول عدد الضحايا، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وكان قد قتل 9 عسكريين في تحطم مروحية في أفغانستان إثر إصابتها بصاروخ لدى إقلاعها.

ويأتي التفجير في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ودول كبيرة، بينها الولايات المتحدة وروسيا، في موسكو للضغط، من أجل خفض العنف ودفع عملية السلام الأفغانية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

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