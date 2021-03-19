انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان شرط لتحقيق السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح الوفد خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن يتطلع للتوصل لاتفاق ينهي الحرب، وقال: "يجب علينا إرساء الاستقرار وتثبيت النظام الإسلامي".

واتفقت "طالبان" والحكومة الأفغانية أثناء المؤتمر الدولي الذي تستضيفه موسكو لإحياء عملية السلام، على تسريع محادثات السلام.

وفي وقت سابق هددت "طالبان" بـ"عواقب" إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل.

وقالت طالبان: "على الأمريكيين إنهاء احتلالهم طبقا لاتفاق الدوحة وسحب جميع قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو". / انتهى/