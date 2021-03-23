بدأ تسجيل للمتطوعین لاخذ لقاح "فخرا"

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلاً عن العلاقات العامة بوزارة الدفاع، أنه أوضح المتحدث باسم مشروع لقاح "فخرا" كيفية تسجيل المتطوعین والمستحقين لتلقي لقاح "فخرا".

وأضاف رضا اله ورن في هذا الشأن: يمكن لجميع المواطنين الراغبين في تلقي لقاح "فخرا" للكورونا الإعلان عن استعدادهم كمتطوعين بالرجوع إلى قسم التسجيل في موقع "fakhravac.ir".

وقال رضا اله ورن: "يمكن لجميع الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا التسجيل في هذه الخطة الوطنية وبعد تلقي الفحوصات الطبية، في حالة الموافقة عليهم، سيحصلون على اللقاح".

وفي الختام قال المتحدث باسم مشروع لقاح "فخرا": " مع جهود خبراء وعلماء سبند ومشاركة المواطنين الكرام نحن علی امل أن ننجح في اجتياز المرحلتين الأولى والثانية للتجارب السريريةمن لقاح "فخرا" في أسرع وقت ممكن کي نتقدم في القضاء علی هذا المرض.

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