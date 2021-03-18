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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٥٠ م

اللواء باقري:

الكادر الصحي في البلاد سطّر ملاحم بمستوى "الدفاع المقدس"

الكادر الصحي في البلاد سطّر ملاحم بمستوى "الدفاع المقدس"

أرسل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء "محمد باقري" رسالة شكر الى الكوادر الطبية، اليوم الخميس، قال فيها "لقد شهدنا ملاحم لا مثيل لها في مكافحة فيروس كورونا بمستوى الدفاع المقدس في ظل جهود وتضحيات الكوادر الصحية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء باقري أضاف خلال رسالته: "مع حلول فصل الربيع اتقدم بالتهاني والتبريكات بالاعياد الشعبانية وخاصة ولادة سيد الشهداء وقبلة الاحرار في العالم الامام الحسين (ع) وميلاد بقية الله الأعظم الامام المهدي المنتظر ، داعيا المواطنين الى الالتزام بتوصيات وبرامج المركز الوطني لمكافحة كورونا" .

يذكر ان منظمة البحوث والابداع الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع تشارك في مجال انتاج اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا، وخاصة إنتاج لقاح فخرا، في ظل جهود القوى العاملة المتخصصة والملتزمة وذات الخبرة لديها.

/انتهى/

رمز الخبر 1912838

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