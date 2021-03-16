إزاحة الستار عن لقاح "فخرا" الخاص بكوفيد 19

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عرض مدير مشروع لقاح "فخرا" تقريرا خاصا حول أنشطة مؤسسة "سبند"، وتشكلت هذه المؤسسة بجهود الدكتور الشهيد "محسن فخري زادة" حيث اعتمدت على القوة البشرية الملتزمة وازدات خبرة منذ بداية انتشار جائحة كورونا لحل هذه المشكلة.

وقال كريمي: إن عملية الإنتاج، بما في ذلك زراعة الخلايا، والتلقيح، والتكاثر، والعزل والتنقية والتعطيل والتركيب انطلقت في وقت قصير، ثم تم إجراء الاختبارات على الحيوانات واختبارات مراقبة الجودة المختلفة.

وتابع: "بعد اجراء الفحوصات على الحيوانات على أكثر من 650 حيوانا من أنواع مختلفة من الفئران والأرانب والقردة، تم إثبات سلامة اللقاح وفعاليته وتم إرسال ملف هذا اللقاح إلى منظمة الغذاء والدواء. وفي نفس الوقت بدأ تصميم وإنشاء مصنع لإنتاج هذا اللقاح، والذي يتم تنفيذه بسرعة بموافقة المخططات من قبل إدارة الغذاء والدواء، ونأمل أن يدخل مرحلة الإنتاج في الصيف.

وصرح مدير مشروع لقاح "فخرا" أنه خلال التعاملات مع منظمة الغذاء والدواء وإجراء الإصلاحات اللازمة، قررت منظمة الغذاء والدواء تقديم اللقاح للشعب الإيراني بأعلى المعايير الدولية.

وفي ختام أعرب عن شكره ل" جهود ودعم جميع الباحثين والمتعاونين في هذا المشروع، وخاصة العميد اميرحاتمي وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والتعاون الكامل بين جامعة العلوم الطبية العسكرية وجامعة الإمام الحسين (ع) والشركات القائمة على المعرفة وجامعة إيران للعلوم الطبية ومستشفى شهيد جمران وجامعة مالك الاشتر للتكنولوجيا والأبحاث".

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