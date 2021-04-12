القوات اليمنية تحقق تقدما كبيراً في منطقتين بمارب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مسؤولان عسكريان بتكبد مرتزقة العدوان السعودي عشرات القتلى، في الساعات الـ24 الماضية، قرب مدينة مأرب الاستراتيجية".

وتدور معارك محتدمة في ثلاث جبهات، حيث حققت القوات اليمنية المشتركة تقدما في منطقتي الكسارة والمشجح بشمال غرب مدينة مأرب.

ولفت أحد المسؤولين أن "الحوثيين يشنون هجمات متزامنة، وأنهم قد حققوا تقدما في جبهة الكسارة والشجح، رغم الغطاء الجوي لطيران تحالف العدوان السعودي ".

كما وقعت المعارك الجديدة غداة مواجهات مماثلة قتل فيها العشرات بين يومي الجمعة والسبت، و تحاول القوات اليمنية المشتركة تحرير مدينة مأرب الواقعة في محافظة غنية بالنفط، بهدف تحرير كامل الشمال اليمني.

/انتهى/