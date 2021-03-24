وکالة مهر للأنباء _ قامت شركة جنيرال أتوميكس الامریکیة عام 2000 بتطوير طائرتها بدون طيار من نوع إم كيو-1 بريداتور وكان أول طيران لها في 2 فبراير 2001، ويحركها محرك توربو قدرته 900 حصان (670 كيلووات).

ام _ کیو _ 9 هي طائرة بدون طیار اکبر من ام _ کیو _ 1 کثیرا حتی یمکن استخدامها کقاذفة صواریخ في الحروب القتالیة کما استخدمت في افغانستان.

کانت تمتلك القوات الجوية الأمريكية 28 طائرة من هذا النوع عام 2011 ومن الطبیعي زيادة عددهم إلى نحو 90 طائرة الی یومنا هذا. كما يعمل في سلاح الطيران الأمريكي نحو 200 طائرة بدون طيار من نوع "بريداتور".

الطائرة هي "درون" متعددة الأغراض، تتنوع مهامها بين المراقبة والتجسس وضرب أهداف أرضية وحمل القنابل الموجهة بالليزر.

يبلغ وزن الطائرة نحو 5 طن وتستطيع حمل صواريخ موجهة وقنابل بوزن 7و1 طن، وهي تعمل على مدي 3000 كيلومتر.

يبلغ طولها 11 مترا يصل عرضها مع الأجنحة إلى 20 متراً ويبلغ مدى التحليق للطائرة نحو 3 آلاف كيلومتر، ويصل أقصى ارتفاع لها 45 ألف قدم، بينما تبلغ سرعتها القصوى نحو 240 كيلومتراً وبالإضافة إلى قدرتها على العمل في الظروف الجوية القاسية، صممت هذه الطائرة للتحليق لفترة زمنية طويلة تصل إلى 40 ساعة.

یشتمل هذا النوع من الطائرات علی نظام رادار متطور وكاميرات ومستشعرات عالية الدقة تستطيع مسح منطقة قطرها 360 درجة.

یقال أنه تم استخدامها في الهجوم على مطار بغداد الدولي في عام 2020، وهي العملية المعروفة باسم البرق الازرق، حيث تم اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي.

کل هذه المواصفات وقداسقطت علی جیش یسمی بالحفاة محاصر منذ سنوات ست لایصله السلاح ولا العتاد العسکري فکان من المفضل ان نسمي المقال بدلا من طائرة MQ9 الأمريكية وما ادریك ما هي؟! بالمقاومة وما ادریك ما المقاومة التي اسقطتها بصاروخ لم یکشف عنه بعد تحلیقها بسماء محافظة مأرب بمهام عدائیة...

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