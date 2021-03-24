استهداف مطار أبها الدولي واسقاط طائرة تجسسية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيی سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محقاً إصابة دقيقة.

وأكد سريع أن "العملية على مطار أبها تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل"، مضيفاً أن العملية على مطار أبها تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل.

كما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار".

وأوضح أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع MQ9 الأميركية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، مشيراً إلى أن عملية إسقاط طائرة MQ9 الأميركية نفذت بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.

وتتواصل العمليات اليمنية في العمق السعودي بالتزامن مع اعتداءات التحالف السعودي المتكررة على بعض المناطق اليمنية.

وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، رد على "المبادرة السعودية" لوقف إطلاق النار في اليمن، قائلاً إن أي مبادرة لإنهاء الحرب لا تلتفت إلى الجانب الإنساني "فهي غير جادة"، وأشار إلى أن "فك الحصار لا يتطلب مبادرة والمقايضة بالملف الإنسانية جريمة".

يأتي ذلك في وقت، أعلنت وزارة الصحة في حكومة صنعاء، أن عدد الشهداء المدنيين في اليمن بلغ إلى اليوم 17 ألفاً و97 شهيداً، منهم 3 آلاف و821 طفلاً و2000 و892 إمرأة، وأكثر من 27 ألف جريحاً.

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