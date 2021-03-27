وزير الخارجية الصيني يلتقي لاريجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، التقى مع مستشار قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني، المسؤول عن متابعة الاتفاقية الإيرانية الصينية للتعاون بين البلدين للاعوام الـ 25 القادمة.

وصل وزير الخارجية الصيني إلى طهران مساء أمس في زيارة استغرقت يومين واجرى عدة اجتماعات مع المسؤولين الايرانيين لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية والدولية بين البلدين.

وسيتضمن برنامج زياره رئيس السلك الدبلوماسي الصيني لقاء مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية.

وخلال هطه الزيارة سيتم التوقيع على وثيقة خطة التعاون الشامل لجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية من قبل وزيري خارجية البلدين.

ويعد افتتاح معرض الوثائق بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين برنامجًا آخر لوجود وزير الخارجية الصيني في طهران.

جدير بالذكر انه سيتم توسيع أفق التعاون بين طهران وبكين، حيث يعد توقيع العديد من وثائق التعاون الثنائي الشامل في مختلف المجالات محورا مهما لزيارة وانغ يي إلى طهران.

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