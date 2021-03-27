وزيرا خارجية إيران والصين يوقعان وثيقة شاملة للتعاون الاستراتيجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي، اليوم السبت، وقعا وثيقة شاملة للتعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين لمدة 25 عاماً.

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعضو مجلس الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي ظهر اليوم السبت في طهران.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد وصل إلى طهران يوم امس الجمعة بناء على دعوة رسمية من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف للقاء المسؤولين الإيرانيين.

و التقى وزير الخارجية الصيني بالرئيس حسن روحاني وعلي لاريجاني مستشار قائد الثورة الاسلامية.

وافتتح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم معرض للوثائق المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الصينية في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويأتي بحث استراتيجية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية على جدول أعمال المحادثات بين الجانبين خلال هذه الزيارة.

توقيع وثيقة برنامج التعاون الشامل بين ايران والصين من قبل وزيري خارجية البلدين من البرامج المدرجة على جدول اعمال زيارة وزير الخارجية الصيني لطهران والتي تستغرق يومين.

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