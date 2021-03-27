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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٢:٥٠ ص

ظريف:

التبادل المتميز لوجهات النظر تكلل بتوقيع خارجة طريق استراتيجية وتاريخية

التبادل المتميز لوجهات النظر تكلل بتوقيع خارجة طريق استراتيجية وتاريخية

كتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في تغريدة أن التبادل المتميز لوجهات النظر مع نظيره الصيني حول توسيع التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة تكلل بتوقيع خارجة طريق استراتيجية وتاريخية امدها 25 عاما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية كتب في تغريدة أن التبادل المتميز لوجهات النظر مع نظيره الصيني حول توسيع التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة تكلل بتوقيع خارجة طريق استراتيجية وتاريخية امدها 25 عاما.

ورحب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تغريدته بنظيره الصيني ، ثم أشار إلى توقيع وثيقة خطتة التعاون الشامل بين البلدين.

وكتب ظريف في هذا الصدد: يسعدني أن أرحب بصديقي ونظيري الصيني وزير الخارجية وانغ يي في طهران.

وإشار ظريف إلى توقيع وثيقة خطة التعاون الشامل بين إيران والصين ، وأضاف أنه تبادل بشكل جيد للغاية وجهات النظر مع نظيره الصيني حول توسيع التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تكلل بتوقيع خارطة طريق استراتيجية تاريخية مدتها 25 عامًا 

/انتهى/

رمز الخبر 1913041

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