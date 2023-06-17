فيصل بن فرحان: سعيد لوجودي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية السعودي، وصل العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت واجرى جولة مع المبحاثات مع نظيره الايراني تناولت العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية.

وعبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الايراني اليوم السبت، عن فرحته لوجوده في طهران، مضيفا: زيارتي هي لاستكمال الاتفاق الموقع بين البلدين.

وتوجع فيصل بن فرحان بالشكر للخارجية الإيرانية على تسهيل افتتاح السفارة السعودية.

واكد فيصل بن فرحان: كلنا أمل أن تنعكس عودة العلاقات بين البلدين ايجاباً على المنطقة والعالم الإسلامي

وأشار فيصل بن فرحان إلى أهمية التعاون بين البلدين في الأمن الإقليمي ولاسيما في الأمن البحري وخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وقال وزير الخارجية السعودي: اتطلع للقاء الرئيس إبراهيم رئيسي لنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وتسليمه دعوة لزيارة السعودية.

واكد بن فرحان ترحيب بلاده بالحجاج الإيرانيين الذين يزورون المملكة لأداء فريضة الحج.

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