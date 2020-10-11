وزير الدفاع يوعز بتقديم أقصى قدر من الخدمات للقطاع الصحي / تسجيل 195 حالة وفاة جديدة

ظريف: إيران ترحب بوقف الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ كخطوة نحو السلام

أكد وزير الخارجية الإيرانية "محمد جواد ظريف"، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بوقف الأعمال العدائية في "ناغورنو كاراباخ" بين أذربيجان وأرمينيا كخطوة نحو السلام.

وزير الدفاع الايراني يوعز بتقديم أقصى قدر من الخدمات للقطاع الصحي

اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد أمير حاتمي ان جميع المنشآت الصحية التابعة للقوات المسلحة خصصت لمعالجة مرضى كورونا، موعزا بتقديم اقصى قدر من الخدمات للقطاع الصحي في البلاد.

وزير الخارجية يصف مباحثاته مع نظيره الصيني بـ"المثمرة"

أكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" الذي يزور بكين حاليا، بانه اجرى اليوم السبت مباحثات مفيدة في مدينة "تانغ تشونغ" مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" حول "خطة التعاون الستراتيجي" بين البلدين.

الصحة الإيرانية: تسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ووصل عدد المتوفين في ايران 28 الفا و293 شخصا حتى الآن.