تطور التعاون الإستراتيجي في الشرق يسرع زوال أمريكا/تسجيل81 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمخاني: تطور التعاون الإستراتيجي في الشرق يسرع زوال أمريكا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي شمخاني" في تغريدة له، معلقاً على وثيقة التعاون الإستراتيجي بين إيران والصين: هذه الوثيقة هي امتداد لسياسة المقاومة الفعّالة، مؤكداً أن تطور التعاون الإستراتيجي في الشرق يسرع زوال الهيمنة الأمريكية.

الخارجية الإيرانية: نرجوا ألا تغيب أحداث قمع المتظاهرين في بريطانيا عن أعين المدافعين عن حقوق الإنسان

عبّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" عن أمله في ألا تغيب أحداث قمع المتظاهرين في بريطانيا عن أعين المدافعين عن حقوق الإنسان.

على هامش مؤتمر قلب آسيا: ظريف يلتقي بالسكرتير التنفيذي لمؤتمر سيكا في طاجيكستان

التقى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"يوم الاثنين، مع السكرتير التنفيذي لمؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، "كايرات ساريبال".

قائد حرس الحدود: تزويد المنافذ الحدودية بالاجهزة الذكية في رأس الاولويات

أكد قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد محمد علي كودرزي" : ان مشروع تزويد المنافذ الحدودية للبلاد بالاجهزة الذكية يتربع على سلّم الاولويات خلال العام الجديد (الايراني – بدا في 21 مارس 2021).

الصحة الإيرانية: تسجيل81 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صرحت الصحة الإيرانية،يوم الاثنين، أنه تم تسجيل 81 حالة وفاة و 9310 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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