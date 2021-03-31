قائد الثورة يوكد على ضرورة الالتفات بمخططات العدو لاحباط معنويات الشباب/91 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة الاسلامية يوكد على ضرورة الالتفات بمخططات العدو لاحباط معنويات الشباب

حذر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي" من تأثير العدو على شريحة الشباب والمساعي التي يبذلها من اجل تباعدهم عن مسيرة الثورة.

الرئيس روحاني: الاميركيون يعرقلون حصول ايران على السلع الاساسية وما زالوا يواصلون عار الحظر

قال الرئيس الايراني لقد تحملنا كل المشاكل خلال هذه المدة وان الامريكيين كانوا يعرقلون حصول ايران حتى على السلع والحاجات الاساسية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين، مضيفا ان الامريكيين ما زالوا يواصلون هذا العار الذي سيبقى يلاحق امريكا طوال تاريخها.

ظريف يكتب تغريدة حول المباحثات التي اجراها في طاجيكستان

استعرض وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" عبر تغريدة له يوم أمس المباحثات التي اجراها في طاجيكستان؛ مبينا انه تم خلال مؤتمر "قلب اسيا" التاكيد على دور منظمة الامم المتحدة في محادثات السلام الشاملة داخل افغانستان.

ابراهيم رئيسي: سلامة الجهاز القضائي من اولويات السلطة القضائية

قال رئيس السلطة القضائية آية الله السيد" إبراهيم رئيسي" ان الحفاظ على سلامة الجهاز القضائي امر مهم ويجب حمايته على الدوام، بمعنى آخر يمكن القول إن الانتهاكات سيئة في السلطة التنفيذية، لكنها أسوأ في السلطة القضائية.

جهانغيري: واشنطن وصلت لهذه القناعة بان سياسة الضغوط القصوى باءت بالفشل ويجب الغاء الحظر

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" ان الامريكيين انفسهم وصلوا الى هذه القناعة بان سياسة الضغوط باءت بالفشل؛ مؤكدا ان واشنطن مضطرة على العودة الى الاتفاق النووي والغاء الحظر.

اللواء سلامي: اعداء ايران استخدموا كل قدراتهم للقضاء على الثورة ولكن فشلوا

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" بان الحرب العسكرية خرجت من ذهن العدو الذي اصبح لا يفكر حتى في الحلم بالحرب ضد الشعب الايراني.

المنتخب الإيريان لكرة القدم يهزم نظيره السوري ودياً

نجح المنتخب الإيراني في هزيمة نظيره السوري وديا بنتيجة (3-0)، اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداتهما لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة.

الصحة الايرانية: تسجيل 91 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 91شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 62 الفا و569 شخصا.

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