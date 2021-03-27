روحاني يهنئ نظيره البنغلادشي بمناسبة حلول اليوم الوطني لبلاده / ​وفاة 81 شخصا بفیروس کورونا

قائد قوة الدفاع الجوي: صامدون بحزم ولهذا لم تتجرأ أية قوة على مهاجمتنا

قال قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد، علي رضا صباحي فرد، ان قواتنا صامدة بكل عزم وقوة في الدفاع عن الجمهورية الاسلامية.

روحاني يهنئ نظيره البنغلادشي بمناسبة حلول اليوم الوطني لبلاده

هنأ الرئيس الايراني، حسن روحاني، رئيس جمهورية بنغلادش الشعبية ورئيس وزرائها بحلول اليوم الوطني لجمهورية بنغلادش.

الصحة الايرانية: تسجيل 81 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (الجمعة) الى 62 الفا و223 شخصا، بعد تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.